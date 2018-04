Manchester. Manchester City møder i storform til onsdagens Champions League-kvartfinale mod Liverpool, og Premier Leagues førerhold kan måske endda blive forstærket til opgøret.

Således melder manager Josep Guardiola, at topscorer Sergio Agüero kan få en rolle i kampen.

Argentineren har været plaget af en skade i den seneste måned, men kan muligvis være aktuel onsdag.

- Jeg håber, at han kan hjælpe os. Måske ikke fra kampens start, men fra bænken, siger Guardiola.

Han har stor respekt for Liverpools angribere og med rette. Fronttrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané bidrog alle med mål, da Liverpool i januar slog Manchester City 4-3.

Det er stadig Citys eneste liganederlag i sæsonen.

- Salah, Mané og Firmino er nærmest ustoppelige, men det drejer sig ikke kun om dem.

- Liverpools måde at spille på er kompliceret for os, det ved vi. De er hurtige og gode, så det bliver svært. Men i en kvartfinale i Champions League kan man ikke forvente, at noget er enkelt, siger manageren.

Den første kvartfinale spilles onsdag i Liverpool, mens der er returmøde i Manchester seks dage senere.

Imellem de to kampe skal Manchester City på hjemmebane møde Manchester United, hvor City med en sejr hjemme kan sikre sig det engelske mesterskab.

/ritzau/