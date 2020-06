Fodboldligaerne rundt om i verden er så småt startet op igen, men det betyder ikke, at den meget omtalte coronavirus ikke fortsat kan få betydning for fodbolden.

For ifølge Manchester City-træner Pep Guardiola kan det kommende transfervindue måske vise sig at blive en slem skuffelse for de regerende engelske mestre.

»Jeg ved ikke, om den finansielle situation har ændret sig for klubberne efter coronavirussen. Vi må se efter sæsonen,« siger Pep Guardiola til Sky Sports.

Snakken om det kommende transfervindue kommer, efter Manchester Citys tyske venstrekant Leroy Sane har afvist at forlænge sin kontrakt med klubben, der udløber efter næste sæson.

Leroy Sane i front sammen med John Stones (tv.) og Raheem Sterling (th.). Foto: DAVID KLEIN Vis mere Leroy Sane i front sammen med John Stones (tv.) og Raheem Sterling (th.). Foto: DAVID KLEIN

Derfor er der sandsynligvis behov for en erstatning for tyskeren, der er rygtet til Bayern München. En erstatning, som coronavirussen altså kan sætte en stopper for.

Hvis det ikke bliver muligt for de regerende mestre at hente nye spillere, så fortæller Guardiola dog, at der er spillere i den nuværende trup, som i stedet kan tage over for tyskeren.

»Vi har nok gode spillere oppe foran. Gabriel (Jesus, red.) kan spille til venstre, Phil Foden kan spille til venstre, og Raheem (Sterling, red.) kan spille der,« siger han og tilføjer:

»Vi har store spillere oppe foran. De er altid i en sund forfatning, så de kan spille regelmæssigt. Vi har måske andre prioriteter.«

Afløseren for den tyske kantspiller Leroy Sane (th.) skal måske findes i klubbens nuværende trup, siger Guardiola. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Afløseren for den tyske kantspiller Leroy Sane (th.) skal måske findes i klubbens nuværende trup, siger Guardiola. Foto: LINDSEY PARNABY

De andre prioriteter dækker sandsynligvis over den plads i Citys centrale forsvar, som den tidligere anfører Vincent Kompany efterlod inden denne sæson, da han skiftede til belgiske Anderlecht.

Det er dog ikke kun coronavirussen, som kan risikere at sætte en stopper for Manchester Citys indkøbsplaner.

For i øjeblikket kører en sag hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS), hvor Manchester City kan risikere at blive udelukket fra europæisk fodbold i to år.

Det skyldes brud på reglerne for Financial Fair Play (FFP), samt at City menes at have indrapporteret kunstigt høje sponsorindtægter for at skjule ulovlige tilskud fra klubbens pengestærke ejere i årene 2012-2016.

Spanske Pep Guardiola får måske ikke nye indkøb inden næste sæson som følge af coronavirussen. Foto: JON SUPER Vis mere Spanske Pep Guardiola får måske ikke nye indkøb inden næste sæson som følge af coronavirussen. Foto: JON SUPER

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udelukkede i februar Manchester City i de kommende to sæsoner, men klubben mener ikke at have gjort noget forkert og ankede derfor sagen til CAS.

Der forventes at falde afgørelse i sagen senest i midten af juli.