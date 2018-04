Manchester City er snublende nær guldet, men kan sagtens smide det hele på gulvet, siger klubbens manager.

Manchester. Josep Guardiolas Manchester City synes i sikker kurs på vej mod et engelsk mesterskab, men oven på en skuffende periode med et nederlag til lokalrivalen Manchester United og et Champions League-exit efter to nederlag til Liverpool frygter manageren, at City kan kollapse.

Inden de sidste seks spillerunder i Premier League er Manchester Citys forspring på 13 point ned til Manchester United, og går resultaterne Citys vej, kan mesterskabet være sikret søndag aften.

- Selvfølgelig kan vi smide det, det kan jeg forsikre jer om. For mange år siden tabte Real Madrid fem kampe i træk og vandt ikke mesterskabet. Så selvfølgelig kan det også ske for os, ingen tvivl om det.

- Det ved spillerne godt. Det er ikke nødvendigt at fortælle dem det. Det kan ske i fodbold, det kan i sport, siger Guardiola.

Han hentyder til Real Madrids kollaps i 2003/04-sæsonen. Med 12 runder tilbage førte holdet Spaniens bedste række med otte point, men endte sæsonen på en fjerdeplads.

Guardiola giver også et eksempel på et kollaps i basketballverden.

- For to år siden kom et hold tilbage fra 1-3 til 4-3 i en finaleserie. Det er aldrig sket før i historien. Det var Cleveland Cavaliers, som vandt 4-3 over Golden State Warriors, siger Guardiola.

Han har ikke meget til overs for dem, der for længst har kåret City som et kommende mesterhold.

- Allerede i november sagde eksperterne, at mesterskabet var afgjort. Det ville være umuligt for os at tabe point, når vi nu ikke havde gjort det i en halv sæson, sagde de. Nu har vi tabt tre gange på en uge, så alt kan ske, siger Guardiola.

Med et forspring på 13 point og kun 18 point at spille om, kan han trods en smule skepsis få matematikken til at gå op i Citys favør.

- Det er i vores egne hænder. Vi er ikke afhængige af andres resultater, og det er en stor fordel. Vi har seks kampe tilbage, og vi skal vinde to eller vinde en og spille to uafgjort, siger Guardiola.

Manchester City møder Tottenham på udebane lørdag aften klokken 20.45. Derefter følger opgør mod Swansea, West Ham, Huddersfield, Brighton og Southampton.

/ritzau/AFP