Manchester City sikrede sig førstepladsen og kan selv afgøre mesterskabet, da Manchester United blev slået.

Kampen var dårligt fløjtet af, og Manchester City-spillerne havde dårligt haft tid til at fokusere på sejren, før City-manager Josep Guardiola var videre.

2-0-sejren over Manchester United på Old Trafford optog ikke Guardiola særlig meget, da han med det samme rettede blikket mod næste opgave.

De tre point betød, at City spillede sig på førstepladsen med 89 point foran Liverpool med 88 point.

Sejren over lokalrivalerne er derfor kun noget værd, hvis City formår at holde fast i de sidste tre runder i mesterskabsdysten mod Liverpool.

- Jeg fortalte spillerne, at de ikke skal læse aviser i morgen. De skal ikke se tv. De skal udelukkende slappe af og sove meget og være klar mod Burnley.

- Nu skal vi til Burnley, og vi ved, hvor svært det bliver. Det er vigtigt, at vi bevarer roen. Vi er ikke mestre endnu med tre kampe igen. Det er helt utroligt med de point, vi og Liverpool har, siger Guardiola ifølge Sky Sports.

Sejren blev sikret i anden halvleg, efter at Leroy Sané var sendt på banen som erstatning for Fernandinho hos gæsterne. Det styrkede Citys offensiv efter 0-0 i første halvleg.

Sané var hurtigt involveret i det offensive spil, og tre minutter senere kunne City så juble, da Bernardo Silva scorede til 1-0, hvorefter Sané scorede målet til 2-0.

Tyskeren var da også tilfreds efter sejren.

- Det var en svær kamp. Vi havde problemer i første halvleg, men vi gjorde det godt til slut. Vi havde tålmodighed og spillede vores spil.

- Guardiola forsøger altid at få os til at se, hvad vi gør godt og skidt og viser os eksempler. Man håber altid at komme på banen, hvis man starter ude og specielt i et lokalderby.

- Jeg ventede bare og håbede, og jeg vidste, at jeg skulle reagere hurtigt, da Raheem Sterling spillede bolden til mig. Nu nyder vi det bare og fokuserer. Det er stadig i vores egne hænder, siger Leroy Sané om sit mål og mesterskabskampen.

/ritzau/