Josep Guardiola udtrykker stor respekt for Tottenhams manager inden mandagens Premier League-topkamp.

London. - Tottenham er et enmandshold.

Noget i den retning titulerede Manchester City-manager Josep Guardiola London-konkurrenten Tottenham i sidste sæson med henvisning til Tottenhams suveræne topscorer, Harry Kane.

Mandag aften tørner de to hold sammen i Premier League-topkampen på Tottenhams midlertidige hjemmebane, Wembley, og forud for opgøret erkender Guardiola, at hans vurdering i sidste sæson var forkert.

Ovenpå et langt VM, hvor Kane blev topscorer, har angriberen ikke holdt samme scoringssnit i denne sæson sammenlignet med de seneste, men alligevel spiller Tottenham med i toppen og kan overhale City med en sejr.

- De har vist, hvor meget jeg tog fejl, siger Josep Guardiola og roser Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

- Han er en toptræner, der har vist et højt niveau i mange år. Han gjorde et fremragende job i Espanyol og Southampton og særligt i Tottenham. Jeg har den dybeste respekt for ham.

Når Tottenham og City har spillet mandag aften, har alle klubber i Premier League spillet ti kampe i sæsonen.

Liverpool fører an med 26 point foran Chelsea med 24, hvorefter Manchester City og Arsenal følger med henholdsvis 23 og 22 point. Tottenham ligger nummer fem med 21 point.

Med en sejr mandag kan City i kraft af bedre målscore bringe sig i front for ligaen. Omvendt kan Tottenham med en sejr bringe sig på tredjepladsen og overhale City.

- Når du spiller mod mesterskabskandidaterne, er det næsten altid sekspointskampe, lyder det fra Guardiola.

Mandagens kamp har kickoff i London klokken 21.

