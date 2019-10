Der var ingen undskyldninger for nederlag fra City-manager. Topkampen skal holdet ikke tænke på nu, mener han.

Manchester City-spillerne må ikke tænke for meget over, at holdet sakker bagud i topkampen.

Det siger City-manager Josep Guardiola efter et overraskende 0-2-nederlag hjemme til Wolverhampton.

Holdet ligger nu otte point efter Liverpool.

- Afstanden til Liverpool er stor, men vi må ikke tænke på forskellen på otte point, siger Guardiola.

- Vi er stadig i oktober, og der er mange kampe og turneringer at spille.

Det var Wolverhamptons Adama Traoré, der blev dobbelt målscorer i den nærmest sensationelle udesejr.

Her var angrebsmaskinen fra City et godt stykke fra vanligt niveau.

- Det var en skidt dag, en skidt kamp, men vi må også anerkende vores modstanders indsats, siger Guardiola.

- I dag ramte vi ikke vores niveau. Vi har mødt mange hold, der har forsvaret sig dybt, og vi har typisk fundet en løsning, men ikke denne gang.

- Vores opbyggende spil var ikke godt nok. Det handlede ikke kun om forsvaret. Når vi mistede bolden, var følelsen, at de kunne løbe mod os, og det gjorde os nervøse.

Sæsonstarten med 16 point i otte kampe er Citys dårligste i Premier League i seks år.

Til sammenligning har Livepool taget otte sejre ud af otte mulige.

/ritzau/