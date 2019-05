Manchester City-manager Josep Guardiola vil ikke fokusere på Liverpools kamp, når City spiller mod Brighton.

Blot en enkelt sejr ude over Brighton adskiller Manchester City fra at blive engelsk mester.

Hvis City derimod ikke vinder, så kan Liverpool tage titlen med en sejr hjemme over Wolverhampton.

Det er de simple og vigtigste scenarier inden søndagens 38. og sidste spillerunde i Premier League.

City-manager Josep Guardiola er lykkelig over, at holdet fortsat selv kan afgøre det. Sådan så det ikke ud, da City på et tidspunkt halsede efter Liverpool.

- Det er en drøm at være i denne position. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne være i denne position nu, da vi var syv point efter Liverpool.

- Det er derfor, det er en drøm, der er blevet til virkelighed. Nu er det tid til at vise, hvor gode vi har været, siger Guardiola ifølge Skysports.

Spanieren håber, at City-spillerne vil gå på banen ude mod Brighton og snuppe mesterskabet med stil og flot fodbold.

- Vi har mulighed for at blive mestre, hvis vi vinder. Det er det, vi skal gøre. Vi vil være store mestre, og hvis det sker, vil det være rart.

- Vi skal spille godt, vi skal være stærke mentalt, men vi ved, at det bliver hårdt, siger Guardiola.

Alle kampe i sidste spillerunde fløjtes i gang søndag klokken 16, men Guardiola vil ikke fokusere for meget på begivenhederne på Anfield:

- Helt ærligt er det bedre at fokusere på, hvad vi selv kan gøre. Hvis vi vinder, behøver vi ikke at se andre steder hen, så hvorfor skal vi distrahere os selv?

I 2012 lykkedes det også City at vinde mesterskabet i sidste spillerunde i en kamp, hvor angriberen Sergio Agüero scorede et meget vigtigt mål i slutfasen.

Guardiola oplyste desuden, at Kevin De Bruyne har trænet med holdet i de seneste to dage og måske kan være med i kampen mod Brighton.

Til gengæld er den centrale midtbanespiller Fernandinho med sikkerhed ude med en skade.

/ritzau/