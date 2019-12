Josep Guardiola var særligt begejstret for Kevin De Bruyne, da Manchester City slog Leicester.

Der var klasseforskel lørdag aften, da Manchester City besejrede Leicester med 3-1 i Premier Leagues topkamp.

City-manager Josep Guardiola var særligt tilfreds med den belgiske offensivspiller Kevin De Bruyne, der viste sublime takter, blandt andet med oplægget til Gabriel Jesus' mål til 3-1.

- Når vi spiller som i aften, kan vi konkurrere med alle. Kevin De Bruyne var fænomenal. Han vandt kampen for os. I al min tid med ham har han været forrygende. Hans engagement er utroligt. Han er en spektakulær spiller, roser Guardiola.

Også Leicester-manager Brendan Rodgers var fuld af beundring.

- De Bruynes niveau var i verdensklasse, siger Rodgers.

Han mente i det hele taget, at Leicester på dagen mødte et stærkere hold. Leicester kunne da også takke keeper Kasper Schmeichel for, at nederlaget ikke blev større.

- Det var en god lektion for os. City spillede med stor kvalitet og intensitet, og vi kan ikke indvende noget mod resultatet. Kampen viste, at vi har at gøre med en ung gruppe, der stadig har lang vej, mener Rodgers.

Han kan dog glæde sig over, at Leicester stadig er nummer to foran City i tabellen. City kom med sejren på 38 point for 18 kampe på tredjepladsen, mens Leicester har 39. På førstepladsen har Liverpool 49 point for en kamp færre.

- At være foran City på dette tidspunkt af sæsonen siger noget om, hvor godt vi har gjort det, siger Leicester-manageren.

Leicester skal i næste runde møde Liverpool på hjemmebane 26. december.

/ritzau/