Der er ikke grund til at frygte modløse City-spillere efter udsigt til CL-udelukkelse, siger Guardiola.

Der er ingen grund til at frygte, at Manchester Citys spillere mentalt er på vej væk fra den engelske topklub, efter at den er blevet udelukket fra deltagelse i europæiske turneringer de kommende to sæsoner.

Ifølge manager Josep Guardiola er spillerne ikke distraherede af straffen, og de gør alt for at få en succesfuld afslutning på sæsonen.

- Jeg er helt sikker på, at vores spillere er motiverede. Det har de vist i mange år.

- Ingen ved, hvad der kommer til at ske, men lige nu er jeg ikke i tvivl om, at de er dedikerede til at være her i de næste tre måneder og i alle vores kampe. Vi kan ikke ændre på, om andre folk har en anden opfattelse, siger Guardiola ifølge Reuters.

City er blevet straffet for et brud på reglerne for Financial Fair Play. Klubben har appelleret dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Manglende Champions League-deltagelse vil gøre City langt mindre attraktiv for de bedste spillere. Bliver dommen stadfæstet, skriver flere engelske aviser, at det kan være startskuddet til en spillerflugt i klubben.

Tidligere på ugen interviewede den spanske avis AS Manchester Citys Raheem Sterling, som talte varmt om Real Madrid og kaldte det en "fantastisk klub".

Det førte hurtigt til spekulationer om et muligt sommerskifte. Josep Guardiola ser ikke Sterlings udtalelser som en indikation på, at englænderen hellere vil spille for en anden klub i næste sæson.

- Spillerne er fri til at tale om deres holdninger, siger Guardiola.

Den spanske manager har selv sagt, at han minimum bliver i klubben frem til kontraktudløb i sommeren 2021, medmindre han bliver fyret.

Lørdag aften skal Manchester City møde Leicester på udebane i et topbrag mellem nummer to og tre i Premier League.

