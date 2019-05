Det var ikke kun lykønskninger, Pep Guardiola fik, da FA Cup-titlen var i hus.

For da Manchester City-manageren efter kampen sad i den varme stol og skulle møde pressen, fik særligt ét spørgsmål ham til at reagere.

»Det blev opdaget, at Roberto Mancini modtog seperate overførsler fra Abu Dhabi, da han var manager. Har du nogensinde fået overført noget seperat fra Abu Dhabi som Manchester City-manager?« spurgte en journalist.

Et spørgsmål, som Pep Guardiola bestemt ikke brød sig om.

»Ved du godt, hvad det er, du spørger mig om? Om jeg skulle få penge for en anden situation, lige nu, i dag? Synes du helt ærligt, jeg fortjener det spørgsmål?« svarede Manchester City-manageren.

Spørgsmålet kommer efter en uge, hvor det blev meldt ud,at Manchester City risikerer udelukkelse fra Champions League, hvis klubben har brudt økonomiske regler.

Torsdag blev det meldt ud, at den uafhængige efterforskning af Manchester Citys mulige brud på reglerne for Financial Fair Play er færdig. Nu er sagen så gået videre til The Club Financial Control Body.

Pep Guardiola understregede på pressemødet, at han ikke ved, hvad der foregik med Roberto Mancini dengang, og han virkede generelt meget rystet over at have fået det spørgsmål fra journalisten.

»Den dag jeg vinder The Treble, bliver jeg spurgt, om jeg skulle have modtaget penge? Åh du godeste. Anklager du mig?« sagde Pep Guardiola og rystede på hovedet.

Til det svarede journalisten, at han stillede spørgsmålet for noget tid siden, og at det er relevant, fordi temaet (om økonomi og financial fairplay, red.) er dukket op igen denne uge.

Men det affødte altså ikke mere end en let hovedrysten fra Pep Guardiola, der ikke svarede yderligere.

Manchester City vandt FA Cup-trofæet med en sejr på 6-0 over Watford i en sæson, hvor den engelske klub er blevet mestre samt har vundet Carabao Cup.