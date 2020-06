Manchester City skal måske snart sige farvel til en stor profil.

For superstjernen Leroy Sane vil væk fra den blå del af Manchester for at prøve noget nyt.

Sådan lød det fra Manchester City-manageren, Pep Guardiola, på et pressemøde fredag. Det skriver BBC.

»Han vil gerne til en anden klub. Jeg ved ikke, om han tager af sted denne sommer eller næste sommer, når hans kontrakt udløber,« lyder det fra den spanske manager.

Manchester City-manager Pep Guardiola må snart sige farvel til Leroy Sane. Foto: DAVE THOMPSON Vis mere Manchester City-manager Pep Guardiola må snart sige farvel til Leroy Sane. Foto: DAVE THOMPSON

24-årige Sane har kontrakt med Manchester-klubben frem til sommeren 2021, og klubben har ihærdigt forsøgt at overtale den unge tysker om at forlænge.

Men det er altså ikke sket endnu. Sane kom til klubben fra Schalke tilbage i 2016.

»Han er en god fyr og jeg elsker ham meget højt. Jeg har intet imod det, men han vil prøve et nyt eventyr,« udtaler Guardiola.

På grund af en langvarig skade har Sane ikke været i aktion for klubben siden august.