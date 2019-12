Opdateret: Arsenal ansætter Mikel Arteta som træner. Det skriver klubben i et opslag på Twitter.

Der er både tale om et comeback og et større farvel.

Og hele den store nyhed blev afsløret af Manchester Citys manager Pep Guardiola på et pressemøde for kort tid siden. Her fortalte Guardiola, at hans spanske assistent Mikel Arteta snart er fortid i klubben.

Han skal en tur hjem til Arsenal, hvor et job som manager venter. Kort tid efter bekræftede Arsenal så selv den nyhed på Twitter:

På pressemødet sagde Guardiola:

»Han er i London og tæt på at afslutte en aftale med Arsenal. Det er næsten på plads,« siger City-manageren ifølge The Telegraphs journalist James Ducker.

Mikel Arteta var som aktiv spiller fem år i Arsenal, hvor han muligvis havde sin bedste tid.

Men efter karrieren hentede Pep Guardiola ham til Manchester City for at være en af assistenterne. Det er slut nu, for Arteta har simpelthen ikke kunne takke nej til jobtilbuddet fra Arsenal.

»Når du har en drøm, kan du ikke stoppe den. Arsenal var en vigtig del af Mikels karriere. Et af de bedste hold i England. Vi ønsker ham alt det bedste. Jeg er ret sikker på, at han vil gøre et fantastisk arbejde,« siger Pep Guardiola videre.

Det er ikke første gang, at Pep Guardiola lufter Mikel Arteta og Arsenals planer. Allerede i sidste uge gav han en lille opdatering på assistentens mulige fremtid.

»Vi var så smarte at ansætte ham dengang, og nu vil de andre klubber have ham. Jeg har sagt det mange gange, at han er en fantastisk person og en dygtig træner med god arbejdsmoral. Det er derfor, han er her,« lød det fra Guardiola.

Arsenal har været uden permanent manager siden slutningen af november, hvor Unai Emery blev fyret. Dengang overtog svenske Fredrik Ljungberg midlertidigt, men må han nu vige pladsen.