Han har ofte forsvaret Manchester City. Men i kulissen har piben haft en helt anden lyd.

For Pep Guardiola har været klar i spyttet, når det kommer til brud på Financial Fair Play.

»Hvert eneste ord, jeg har sagt på pressemøder, selv hvis folk ikke har troet på det, har været, fordi jeg inderligt tror på det,« siger City-manageren med henvisning til sit forsvar af klubben.

Og han fortæller, han har haft møder med klubbens ejere fra Abu Dhabi Group, hvor hans budskab har været helt klart. De kunne lige vove på at lyve for ham.

»Når jeg har spurgt til mistanker, eller om vores folk har haft gang i noget, har jeg sagt til dem: 'fortæl mig det!'. Jeg sagde til dem: 'hvis I lyver, er jeg her ikke i morgen. Så går jeg, og vi skal ikke have mere med hinanden at gøre'. Men jeg ser på dem og har stolet 100 procent på dem fra første dag. Så derfor forsvarer jeg klubben,« siger Pep Guardiola.

Manchester City skal søndag møde Newcastle, der har saudiarabiske investeringer i ryggen, og det er i den forbindelse, Guardiola er blevet spurgt til Citys sag.

I februar 2020 lød det i en dom fra UEFA, at Manchester City havde brudt reglerne. Men den engelske storklub ankede sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) og fik medhold.

Klubben havde ellers fået en toårig karantæne fra europæiske turneringer i sagen om økonomisk fairplay, hvilket dog blev annulleret. CAS besluttede dog at fastholde en bøde til klubben, der dog blev reduceret til 10 millioner euro. Oprindeligt var den tre gange så stor og blev givet for modvillighed til at samarbejde med UEFA.

Manchester City stod anklaget for at have overdrevet sine sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

Sponsoraterne blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men i virkeligheden var der tale om skjulte økonomiske tilskud fra klubejeren. Reglerne er lavet for at bekæmpe økonomisk doping i form af konkurrenceforvridende tilskud fra rige klubejere.

Den slags er forbudt i henhold til reglerne om økonomisk fairplay, som kort fortalt forpligter klubberne til kun at bruge de penge, de tjener. Men CAS fandt ikke bevis for, at klubben har forsøgt at omgå reglerne i forbindelse med de omstridte pengetilførsler.

»CAS' afgørelse betyder meget for os. I sidste ende blev mistanken gjort til skamme. Ni Premier League-hold ville have Manchester City ud af de europæiske turneringer. De pressede på, og jeg ved, hvem de er, så jeg er glad for, CAS gjorde, som de gjorde,« siger Pep Guardiola.