Manager Pep Guardiola er gået tilbage til en taktik, der før har været succesfuld for Manchester City.

Manchester City topper Premier League efter 11 ligakampe i træk uden nederlag. Og med syv ligasejre i træk.

På tværs af alle turneringer har City vundet 11 kampe i træk, så fodboldholdet er godt kørende lige nu.

Succesen skyldes ifølge City-manager Pep Guardiola nogle simple justeringer af taktikken.

Spanieren har blandt andet bedt spillerne om at løbe mindre, når holdet er i boldbesiddelse.

- Årsagen, til at vi ikke spillede godt, var, at når vi havde bolden, så løb vi for meget.

- Når vi har bolden, er vi nødt til at gå. Når vi ikke har den, så skal vi løbe, som gjaldt det livet.

- Jeg synes, at vi er mere rolige og tålmodige, når vi har den nu. Men hver kamp er forskellig, ligesom det bliver mod Sheffield United, siger Guardiola ifølge AFP.

City tager i sin næste ligakamp lørdag eftermiddag imod Sheffield United, der er bundprop.

Guardiola holder fast i sin taktik, der er ændret i den seneste gode periode. Det betyder, at kantspillerne skal holde sig langt ude på siderne og højt oppe på modstandernes banehalvdel.

- Jeg kunne ikke lide måden, vi spillede på. Så vi gik tilbage til tidligere sæsoner, hvor vi havde kanterne stående bredere og højere. Vi har genfundet vores spillestil fra dengang, siger Guardiola.

Den ændrede taktik har givet holdet vinger igen, mener Guardiola, som forklarer, at han løbende tilpasser spillestilen den type spillere, holdet råder over.

Lige nu fører City rækken med et point ned til rivalerne fra Manchester United, der tilmed har spillet en kamp mere.

City, som fortsat er uden den coronaisolerede angriber Sergio Agüero, kan vinde sit tredje mesterskab på fire år, hvis det lykkes at holde føringen.

