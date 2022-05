Der er stort drama i den italienske liga Serie A, hvor AC Milan og Inter kæmper om guldet i den sidste spillerunde.

Men uheldigvis er det ikke kun fodbolden, der i øjeblikket er i fokus. For et helt andet opgør har i stedet snuppet en hel del negativ opmærksomhed.

Det drejer sig om opgøret mellem Spezia og Napoli, hvor groteske scener udspillede sig på tribunerne, da udebanefansene fra Napoli kom i karambolage med Spezias fans. Det skriver Football Italia.

Napoletani del cazzo scimmie di merda eruttasse il Vesuvio pic.twitter.com/MxYFAzJz4K — elvis (@elvisfnb) May 22, 2022

Napoli og Spezias skæbner var ellers på forhånd kendt inden kampen, da Napoli kommer til at ende på tredjepladsen, samtidig med at Spezia overlever i ligaen.

Så det er altså noget andet, der har fået de to holds fans pis i kog. Ifølge mediet tændte det hele af, da genstande blev kastet efter hinanden, heriblandt stole, flag og fyrværkeri, der blev fyret over den enkelte barriere, som adskilte de to fangrupperinger.

Uroligheder fik kampens dommer Matteo Marchetti til at fløjte opgøret af, hvorefter spillere fra begge lejre forsøgte at få fansene til at forholde sig i ro.

11 minutter skulle der gå, før kampen blev blæst i gang igen.

Det vides endnu ikke, hvad konsekvenserne bliver for klubberne ovenpå urolighederne.