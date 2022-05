Alt gik angiveligt ikke gået efter bogen, da det argentinske mandskab Boca Juniors tirsdag slog holdet Always Ready fra Bolivia med 0-1.

Undervejs gik dommerkendelserne ikke ligefrem Always Readys vej, hvor holdet både fik dømt et straffespark imod sig samt fik et rødt kort. Nogle Always Ready-fans kan have følt sig bortdømt.

Og den følelse blussede blot op, efter en bestemt video røg på de sociale medier.

For på videoen udspillede sig fuldkommen groteske scener inde bag facaderne på stadionet El Alto.

Øverst i artiklen i videoafspilleren kan du se klippet.

På videoen kan det ses, at det bolivianske politi ransager dommernes omklædningsrum.

Og her kommer et fuldkommen grotesk fund.

Gaver fra Boca Juniors til dommerne.

På billederne kan det ses, at de bolivianske myndigheder har fundet flere gaveposer samt Boca Juniors-trøjer.

Disse gaver har sat gang i spekulationer, om dommerne er blevet bestukket med gaver for at dømme Boca Juniors vej.

Med Boca Juniors sejr over Always Ready strøg det argentinske mandskab op på den vitale andenpladsen i Copa Libertadores, som er det sydamerikanske svar på Champions League.

Andenpladsen giver adgang til næste runde i turneringen. Boca Juniors har vundet turneringen seks gange.