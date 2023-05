Han havde taget træningstøjet af og stod klar på sidelinjen til at komme på banen, den danske AC Milan-veteran.

Men, hov, pludselig var det en helt anden forsvarsreserve, der kom i spil i stedet for Simon Kjær, da forsvareren Malick Thiaw måtte udgå af Champions League-semifinalen mellem AC Milan og Inter.

Men hvad skete der i den underlige situation i returopgøret mellem de to Milano-rivaler på et kogende San Siro, hvor danskeren blev snydt for at give sit bidrag med i den historiske kamp?

Forklaringen kommer Sky Sport Italia med, og den er ganske usædvanlig.

Ifølge det italienske medies sidelinjereporter, Peppe Di Stefano, var det – naturligvis – planen, at Kjær skulle i spil i stedet for den skadede tysker, som havde fortrængt den danske landsholdsanfører fra startopstillingen.

Derfor gjorde Kjær sig da også klar til at komme i spil, da det stod klart, at midterforsvareren Thiaw skulle skiftes ud, hvilket man også kunne se på tv (se episoden herover). Men det gik simpelthen for langsomt, åbenbart.

Det mente i hvert fald AC Milans træner, Stefano Pioli, som var en presset mand, da AC Milan jagtede Inters 2-0-føring fra den første kamp.

Som Sky Sport Italia melder det, tog han som en konsekvens af dette en rask beslutning – i raseri – og hev højrebacken Pierre Kalulu op fra bænken og kastede ham i spil i midterforsvaret i stedet.

Hvordan Simon Kjær reagerede, melder historien ikke noget, men man der skal da ikke meget fantasi til at forestille, at det ikke er en oplevelse, der ryger ind i bogen som en af de bedste i karrieren.

I forvejen må aftenen have været en svær at komme igennem for Kjær, som var blevet vraget til startopstillingen af Thiaw efter en svær kamp i det første opgør mod Inter, hvor AC Milan blev udspillet.

Inter endte da også med at trække det længste strå og knuste Simon Kjærs og Stefano Piolis drøm om en Champions League-finale med en samlet 3-0-triumf.