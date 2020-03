Nordi Mukiele fik et chok, men kom ikke alvorligt til skade, da han fik en bold i hovedet tirsdag aften.

RB Leipzig-spilleren Nordi Mukiele melder sig frisk efter at have været en tur på hospitalet i Champions League-kampen mod Tottenham tirsdag aften.

Umiddelbart så det ikke voldsomt ud, da den 22-årige wingback fik en bold direkte i ansigtet kort inde i anden halvleg.

Men franskmandens tilstand vakte tydeligvis bekymring blandt spillere og tilskuere på stadion i Leipzig.

Kampens dommer, Carlos del Cerro Grande, råbte efter samaritter og lægepersonale, der kunne komme den uheldige spiller til undsætning.

Efter en kort behandling blev Mukiele tydeligt groggy slæbt ud på en båre og sendt på hospitalet.

Natten til onsdag skriver han på Twitter, at der ikke længere er grund til bekymring:

- En lille forskrækkelse, men hvem interesserer det? Det vigtigste er noget andet ... en historisk kvalifikation og en utrolig følelse. Tak for jeres støtte, skriver han.

Efter kampen oplyste Leipzig-træner Julian Nagelsmann, at Mukiele var ramt af et mindre chok, men at han hele tiden havde været ved bevidsthed.

RB Leipzig vandt kampen mod Tottenham med 3-0 og er for første gang i klubbens historie klar til kvartfinalen i Champions League.

