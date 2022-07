Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det gravede dybe rynker i panderne på danske roligans, da landsholdsstjernen Pernille Harder med fem minutter tilbage af tirsdagens livsgivende 1-0-sejr over Finland knaldede hovedet frontalt ind i en finsk pande.

Harder, der i øvrigt scorede kampens enlige mål, vred sig i smerter på grønsværen i Milton Keynes og måtte efterfølgende groggy sætte sig ud på bænken. Og bekymringerne om, hvorvidt hun være i stand til at spille lørdagens vind-eller-forsvind-kamp mod Spanien var allerede indledt.

Heldigvis havde hun nyheder med ud til den ventende presse efter kampen.

»Jeg har det bedre. Lidt hovedpine. Lidt ondt, der hvor slaget var. Men egentlig har jeg det okay -–heldigvis ingen kvalme. Så jeg er fortrøstningsfuld.«

Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Denmark v Finland - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - July 12, 2022 Denmark's Pernille Harder and Finland's Emma Koivisto react and receive medical attention after sustaining an injury REUTERS/Bernadett Szabo Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Denmark v Finland - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - July 12, 2022 Denmark's Pernille Harder and Finland's Emma Koivisto react and receive medical attention after sustaining an injury REUTERS/Bernadett Szabo Foto: BERNADETT SZABO

Og hvad siger holdlægerne?

»De er også fortrøstningsfulde. Så vi må bare se, hvordan det udvikler sig i løbet af aftenen og i morgen. Det vigtigste var, at jeg gik ud og ikke spillede videre på den.«

Så det lyder som om, du er klar til lørdag?

»Ja, det tror jeg, jeg er,« lød det fra Pernille Harder.