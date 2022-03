Hverken Jesper Grønkjær eller Martin Jørgensen har meget tilovers for Manchester Uniteds udvikling under cheftræner Ralf Rangnick.

Det blev tydeligt efter søndagens 4-1-nederlag til rivalerne fra Manchester City. Et nederlag, som Martin Jørgensen havde regnet med.

»Jeg havde ikke forventet, at United ville blive det bedste hold i Premier League, fordi de gik over til Rangnick. Jeg havde forventet, at det tog tid, og jeg havde da også forventet det her i dag. Helt ærligt, det havde jeg da,« siger TV3 Sport-kommentatoren i studiet efter kampen.

Uniteds tyske cheftræner blev hentet til klubben i november sidste år og overgår til en konsulentrolle i klubben efter sæsonen.

Indtil da skal han forsøge at få Manchester United i top-4 og dermed sikre klubben en plads i Champions League.

»Der er nogle spillere, der skal skiftes ud, men det er da ikke hele banden. Det er useriøst. Rangnick kommer ind med et hold, som han slet ikke selv har skabt, og der har været alle mulige rygter om manglende harmoni i omklædningsrummet. Jeg tror, at det er et langt sejt træk, og jeg tror heller ikke, at det sker i næste sæson,« siger Jesper Grønkjær.

»Jeg er ikke engang sikker på, at de er blandt de fire bedste i England. Jeg har været skuffet så mange gange, når jeg har set dem spille. Der er gode momenter, men også forfærdeligt fodboldspil,« siger Martin Jørgensen, som ikke er i tvivl, da han bliver spurgt ind til, hvorvidt United slutter i top-4.

»Det korte svar er: Nej, det tror jeg ikke på. Jeg synes, at Arsenal ser bedre ud, og så virker United ikke som et hold,« siger Jørgensen.

Martin Jørgensen påpeger samtidig intern uro i truppen, utilfredshed med cheftræneren og et hold, der mangler spillere, som tager ansvaret på deres skuldre.

»De falder sammen som hold i anden halvleg i stedet for, at der lige er et par stykker, der siger: 'Okay, vi er i problemer nu. Nu står vi her, vi lider sammen i ti minutter, og så får vi en heldig scoring til sidst'. Men de falder fra hinanden, så nej. Det lange svar er også nej,« siger Martin Jørgensen og sætter en tyk streg under sine forhåbninger til United.

I november sidste år fyrede Manchester United deres norske cheftræner, Ole Gunnar Solskjær, og ansatte Ralf Rangnick som træner for resten af sæsonen.

Indtil videre har Rangnick stået i spidsen for United i 14 Premier League-kampe, hvor det er blevet til syv sejre, fem uafgjorte og to tabte.

For Martin Jørgensen var det dog forventeligt, at det ikke er blevet til flere sejre.

»Hvis man havde forventet, at det var rigtig skidt med Ole Gunnar og blev rigtig godt med Ralf Ragnick, så tror jeg, at man har været jubeloptimist,« siger han.