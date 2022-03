Der er ingen tvivl. Kylian Mbappé bliver verdens bedste fodboldspiller en dag.

Sådan lyder det i hvert fald fra den tidligere danske landsholdsstjerne Jesper Grønkjær, som i onsdagens Champions League-studie på 3+ kun havde rosende ord tilovers for det franske fodboldfænomen.

»Han bliver verdens bedste fodboldspiller. Han kommer til at vinde den pris. Det er ypperligt, hvad han præsterer for PSG,« sagde ekspertkommentatoren efter den franske storklubs nederlag til Real Madrid.

Her vandt den spanske hovedstadsklub med 3-1 efter at have været bagud 0-1, og derfor missede PSG endnu en gang muligheden for at løfte det eftertragtede trofæ senere på året.

Noget, der ifølge Jesper Grønkjær medfører, at 23-årige Mbappé ikke længere bør være i tvivl om, hvorvidt han skal forlade den franske storklub til sommer.

»Han bliver ikke ved med at være der. Han har været der i fem sæsoner og nok vundet, hvad han kunne. Jeg tror, at beslutningen er truffet,« siger han.

De seneste måneder har rygter omkring den franske stjernes fremtid taget til, hvor det især er Real Madrid, der ifølge flere internationale medier lige nu står som bedste bud på angriberens næste fodbolddestination.

Kylian Mbappé stod bag franskmændenes føringsmål i onsdagens opgør, hvor Karim Benzema dog gjorde det onde ved sine landsmænd ved at score et hattrick i anden halvleg.