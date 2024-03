Bodø/Glimt udspillede nærmest Ajax i 120 minutter, men tabte alligevel 1-2 og er færdig i Conference League.

Albert Grønbæk var med to mål den store helt, da Bodø/Glimt spillede 2-2 ude mod Ajax i Conference League. Torsdag indtog han en skurkerolle i returopgøret, da han så rødt i nordmændenes nederlag på 1-2 efter forlænget spilletid.

Dermed blev playoff-runden i turneringen endestationen for de norske mestre, men mener man, der findes fortjent og ufortjent i fodbold, så hørte Ajax' sejr absolut til i den sidste kategori.

Bodø/Glimt sad på alt, og var det ikke for en forrygende Diant Ramaj i Ajax-målet, havde Grønbæk og co. været foran med et par mål allerede ved pausen.

Men i stedet scorede gæsterne på holdets eneste afslutning før pausen. Anfører Steven Berghuis klappede resolut bolden i kassen, da han modtog den i feltet.

Bodø/Glimts overtag blev større kort inde i anden halvleg. Josip Sutalo trak i nødbremsen som bageste Ajax-mand og blev smidt ud.

Chancerne væltede ned over Ramaj, som igen og igen diskede op med redninger. Bodø vandt skudstatistikken 27-9 og havde bolden i 62 procent af kampen.

Ajax var helt fra koncepterne, og det var bare et spørgsmål om tid, før udligningen kom, fornemmede man. To gange måtte overliggeren hjælpe Ajax i anden halvleg.

Men hollænderne fik kastet en redningskrans ud til sig med dansk afsender. Midtvejs i anden halvleg fik Albert Grønbæk sit andet gule kort, og så var overtallet passé.

Landsmand Anton Gaaei var kommet på banen for Ajax lidt tidligere i halvlegen. Da han med et kvarter igen forsøgte med et skud, der gik forbi mål, var det en reducering til 2-15 i skudforsøg.

Bedst som tiden var ved at rinde ud for Bodø/Glimt, tog en velspillende Patrick Berg chancen udefra, og bolden hamrede fladt ind via den ene stolpe.

Det sendte opgøret i forlængelse, hvor nordmændene fortsatte dominansen. Indskiftede Nino Zugelj brændte for åbent mål, og det endte med at blive kostbart.

I 114. minut sejlede et indlæg fra Kenneth Taylor heldigt ind bag en ikke helt sagesløs Bodø-keeper, og det blev dødsstødet for de ellers velspillende norske mestre.

Adam Sørensen kom ind for Bodø/Glimt i forlængelsen, og i sidste minut forsøgte han med et langskud, lige efter at Patrick Berg havde hamret et frispark på overliggeren.

Målet var som forhekset for nordmændene, og de mange brændte chancer spolerede en ellers fornem indsats.

/ritzau/