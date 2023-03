Lyt til artiklen

Det skete midt i livesendingen.

PSG-superstjernen Neymar blev blanket af på pokerbordet, mens han sendte live på Twitch, og efter han tabte de cirka 7,5 mio. kroner kunne seerne få hans grimasser at se.

Han græd og grinede i det absurde klip, som nu går sin gang på det store internet, hvor den spredes overalt.

La reacción de Neymar al perder 1 millón de euros jugando al póker pic.twitter.com/kBy8TKnJqa — EL PORTAL DEPORTIVO (@elportaldep) March 29, 2023

Det brasilianske Globo Esporte fortæller om landsmanden, at han faktisk ofte er ret ferm i kortspillet, og han ynder både at spille ved et ægte bord eller online som denne gang.

En af hans modspillere kan angiveligt høres sige, at han gik fra en million (Euro, red.) på 60 minutter.

Brasilianerens pokerspil var også oppe at vende, da PSG tabte første Champions League-knockoutkamp mod Bayern München.

»Jeg har talt med Neymar, og han er i sin gode ret til at spille poker på hans fridag,« lød det tidligere på året fra PSG-træner Christophe Galtier.

Han har dog ikke kunnet råde over Neymars kvaliteter på banen på det seneste, da han blev skadet i returkampen mopd tyskerne.

Boldkunstneren er dømt ude for resten af sæsonen og har nu tid til at spille endnu mere poker.

Så må man se, om lykkens gudinde smiler til ham, for ellers ender han hurtigt som en fattig mand trods sin astronomiske hyre i Paris Saint-Germain.