Lyon-spilleren Memphis Depay gik direkte til angreb på Lyon-tilhængeren.

»Jeg har aldrig set noget lignende. Det er virkelig pinligt,« sagde den hollandske fodboldspiller.

Alt så ellers så ud til at ende i lykkerus i den franske by tirsdag aften.

Champions League-kampen mod RB Leipzig endte 2-2 via en scoring af netop Memphis Depay i de sidste minutter, hvilket lige akkurat sikrede Lyon en plads i turneringens knockoutfase til foråret. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Forholdet mellem Lyon-spillerne og -tilhængerne har dog ikke været på toppen i løbet af efteråret - og tirsdag aften gik det galt.

Efter slutfløjtet fik en tilskuer tilkæmpet sig adgang til banen, og han havde medbragt et banner, hvorpå der var tegnet et æsel og ordene 'Marcelo, forsvind fra vores klub.'

Beskeden var rettet direkte mod den brasilianske spiller Marcelo, der især har været i skudlinjen fra tribunen.

Og det ville Memphis Depay ikke finde sig i. Den hollandske stjerne opsøgt straks tilhængeren for at fjerne banneret. Det endte i stor tumult mellem tilhænger og spiller.

Memphis Depay måtte eksorteres fra banen. Foto: EMMANUEL FOUDROT Vis mere Memphis Depay måtte eksorteres fra banen. Foto: EMMANUEL FOUDROT

»Jeg løb hen til ham for at fjerne flaget. Hvem har tid til at lave sådan noget? Hvem har tid til at male et flag med et æsel på? Hvis man kommer herind skal man støtte os, men de håner os,« sagde Memphis Depay ifølge RMC Sport.

Det franske medie skriver også, at tilhængerne var utilfredse med, at Lyon-spillerne - heriblandt danske Joachim Andersen - efter kampen ikke kom hen og takkede for støtten.

Uanset hvad var Memphis Depay utilfreds.

»Jeg er rasende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er svært for mig at være rolig, for det giver ingen mening af spille her, hvis vi ikke kan juble med fansene efter en kamp,« sagde den hollandske spiller, der efterfølgende blev fulgt ud af banen af officials og holdkammerater.