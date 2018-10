Et grimt sammenstød efter få minutter har kostet slovenske Luka Krajnc en tur på hospitalet.

»Han er kørt på sygehuset og er ved bevidsthed,« skriver kommunikationschefen i det norske fodboldforbund Svein Graff til TV 2 Norge.

Situationen opstod kort inde i første halvleg af lørdagens Nations League-opgør mellem Norge og Slovenien. Her bankede Luka Krajnc og Norges Markus Henriksen hovederne voldsomt sammen.

Begge spillere røg i græsset, og det var med det samme tydeligt, at sloveneren blev hårdt ramt. Han landede i græsset med hovedet nedad og måtte vendes af holdkammeraterne, der med det samme gestikulerede ud mod den slovenske bænk, at der skulle hjælp ind med det samme til Kranjnc, der lignede en, der var blevet slået bevidstløs.

Luka Krajnc måtte bæres fra banen. Foto: Terje Bendiksby

Kampen var afbrudt i omkring seks minutter, mens Luka Krajnc fik behandling af flere, inden han blev båret fra banen på en båre og med halskrave til store klapsalver fra tilskuerne. På dansk tv blev hans behandling ikke vist på noget tidspunkt, og hos de norske kommentatorer var der ikke tvivl om, at det var voldsomt.

»Den er styg. Nej, nej, nej, det er frygtelige billeder,« sagde kommentatoren hos VGTV, Bernt Hulsker. Og hos norsk TV 2 konstaterede kommentatoren og den tidligere FCK-spiller Brede Hangeland:

»Det er grimme billeder at se på.«

Mens sloveneren altså blev sendt med en ambulance, gik det ikke helt så galt for Markus Henriksen. Nordmanden fik en forbinding om hovedet efter at have været nede at ligge et par minutter og spillede videre efterfølgende.