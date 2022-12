Lyt til artiklen

En fodboldspiller, der indtil for nylig har spillet i den bedste svenske række, er torsdag blevet dømt for voldtægt af en 16-årig pige.

Dommen faldt i byretten i Helsingborg.

Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen og Aftonbladet.

Ingen af medierne sætter navn på spilleren, men der er ifølge førstnævnte tale om en, der har spillet i Helsingborgs IF, som i dag befinder sig i den næstbedste svenske fodboldrække.

Episoden blev meldt til politiet i september, og i november blev fodboldspilleren anholdt og sigtet for at voldtage en person, der sov, mens forbrydelsen fandt sted.

Han fik efterfølgende sin kontrakt revet over, og torsdag faldt dommen så efter en retssag, hvor der ud over de to involverede var én anden person, der vidnede.

Ud over de to års fængsel er spilleren blevet udvist fra Sverige, som han ikke må vende tilbage til de næste ti år, og han skal desuden betale erstatning til offeret.

Spilleren, der har siddet varetægtsfængslet i flere måneder, har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagerne.

Helsingborgs IF har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere, skriver de to svenske medier.