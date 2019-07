Antoine Griezmann er ved at gøre sig voldsomt upopulær i Atletico Madrid.

Et skifte til rivalerne fra Barcelona er én ting, og det kunne måske endda accepteres, hvis det blev gjort på den rigtige måde. Men lige nu er den franske stjerneangriber ved at forsøge at presse skiftet igennem.

Søndag aften udeblev Antoine Griezmann fra Atletico Madrids tilbagevendende sommertræningslejr uden at have fået lov. Det skriver avisen Marca.

Der var allerede sivet rygter om, at Griezmann kunne finde på at blive væk fra busturen til nærliggende Los Angeles de San Rafael, og de rygter skulle altså vise sig at tale sandt.

Han forlader klubben gennem bagdøren i stedet for med alles velsignelse. Enrique Cerezo om Griezmann

Dermed tager Griezmann endnu et skridt tættere på Barcelona - og et endnu større skridt væk fra den klub, han har tørnet ud for den seneste fem år. Han kan nu se frem til at blive straffet af Atletico Madrid.

Ifølge avisen AS vil det koste Griezmann en bøde på 3.000 euro - eller 22.000 kroner - for hver dag, han udebliver, mens mediet Gol mener at vide, at en samlet bøde på 450.000 kroner kan ramme den 28-årige angriber.

Imens arbejder Antoine Griezmanns bagland på at færdiggøre skiftet til Barcelona. I den forgangne uge gik Atletico Madrids præsident Enrique Cerezo godt og grundigt til angreb på Antoine Griezmann.

»Han er en fantastisk spiller, men han har et problem. Han forlader klubben gennem bagdøren i stedet for med alles velsignelse,« sagde Cerezo til Univision og sendte en sidste sviner af sted.

»Diego Godin forlod os gennem fordøren. Griezmann forlader os gennem døren ved siden af Aguero,«

Og det er ikke kun Antoine Griezmann, som Atletico Madrid er sur på. Det er i den grad også ligarivalerne fra Barcelona, der ser ud til at løbe med spilleren.

Den vrede kastede en nyhed af sig på klubbens egen hjemmeside i sidste uge, da Barcelona offentligt gik ud og fortalte, at de havde holdt møde med Atletico Madrid om Griezmann.

Der var bare det problem, at Barcelona ønskede at udsætte betalingen af de omkring 900 millioner kroner, som Griezmanns frikøbsklausul lyder på denne sommer.

»Atletico Madrids svar var selvfølgelig nej, da vi mener, at Barcelona og spilleren har vist respektløshed over for klubben og dens fans,« skrev madrilenerne så.

Og det stoppede ikke der. For Atletico Madrid fortalte også, at Barcelona allerede blev enig med Griezmann i marts - da frikøbsklausulen endnu ikke var faldet fra 1,5 milliarder kroner til 900 millioner.

»Atletico Madrid vil gerne udtrykke den største utilfredshed over for begge parter - især Barcelona for at bede spilleren om at bryde sin kontrakt på et tidspunkt, hvor klubben skulle møde Juventus i Champions League samtidig med titelkampen i ligaen mod Barcelona.«

Antoine Griezmann bliver nok snart Barcelona-spiller. Men han smækker med døren på vej ud.