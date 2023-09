På transfervinduets sidste dag blev Mason Greenwood udlejet til den spanske La Liga-klub Getafe.

Men den omdiskuterede englænder havde efter sigende planer om noget helt andet.

Han ville nemlig til Lazio, men sådan skulle det som bekendt ikke gå. Og det er der en ganske god forklaring på.

Da det italienske transfervindue lukkede fredag klokken 20 – fire timer før blandt andet det engelske og spanske – måtte Lazios præsident, Claudio Lotito, indse, at det ikke blev denne gang, at han fik hentet Greenwood til klubben.

»De (Manchester United, red.) sendte ikke dokumenterne i tide. Han ønskede at komme til Lazio,« hævder Lotito ifølge La Lazio Siamo Noi.

»Kan vi prøve igen til januar? Lad os se,« uddyber præsidenten.

Den tidligere Manchester United-stjerne har ikke været i kamp siden december 2021.

I januar 2022 blev Greenwood fængslet, efter at en ung kvinde på Instagram havde anklaget ham for vold. Han blev løsladt mod kaution, men suspenderet af United, mens sagen blev efterforsket.

Greenwood blev siden sigtet for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge.

I februar 2023 droppede anklagemyndigheden dog at køre en sag mod ham.

For et par uger siden meddelte han og Manchester United, at de ville gå hver til sit. Han kunne blandt andet ikke selv se sig fortsætte i klubben.

Detaljerne omkring bruddet blev aldrig uddybet, men det står med Getafes melding om en lejeaftale klart, at Manchester United stadig ejer Greenwood.