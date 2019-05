Thomas Gravesen var i hopla, da oldboys-landsholdet fredag aften gæstede Hedensted.

Med ét mål, én assist og ét fremtvunget straffespark havde den tidligere Real Madrid-spiller stor ære i oldboys-landsholdets 3-1 sejr over Hedensteds lokale oldboyshold. Selv var han dog usædvanlig ydmyg efter kampen.

»Man vil altid have mere, men langt hen ad vejen var jeg godt tilfreds,« sagde han med et glimt i øjet, da B.T. fangede ham i omklædningsrummet efter kampen.

Oldboys-landsholdet har ikke spillet i over et år, men med kampen i Hedensted har de nu taget hul på en ny sæson. Og det glæder den tidligere Vejle-spiller, som var tilbage på egnen, hvor det hele startede.

Gravesen var i højt humør fredag aften. Foto: Nils Meilvang Vis mere Gravesen var i højt humør fredag aften. Foto: Nils Meilvang

»Det er over et år siden, vi har været samlet på landsholdet. Og man kan tydeligt mærke, at spillerne gerne vil det her. De kører fra København og kommer over og spiller en kamp her i Hedensted. Det er skønt.«

»Og man kan se de lokale folk, som er herude, at de også vil bakke om det. Så bliver det jo en rigtig god begivenhed, og det vil vi rigtig gerne være med til det. Og så vil jeg selvfølgelig også,« sagde Danmarks nummer syv.

Der var heller ingen tvivl om, at Gravesen befandt sig godt i den rød-hvide landsholdstrøje denne fredag aften. Både i omklædningsrummet, under opvarmningen og i løbet kampen var der vanlige smil og drillerier mod de andre holdkammerater.

»Det er et fantastisk sammenhold. Langt de fleste af os kender jo hinanden gennem landsholdsårene. Vi har spillet sammen i rigtig mange år. Det dør aldrig sådan noget. Det er fantastisk. Og det er jo også det, der gør, at vi alle sammen deltager i sådan nogle oldboys-kampe,« sagde Thomas Gravesen, som nåede at spille 65 kampe for landsholdet, inden han i 2006 lagde landsholdstrøjen på hylden.

Stig Tøfting og Thomas Gravesen startede på midtbanen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Stig Tøfting og Thomas Gravesen startede på midtbanen. Foto: Nils Meilvang

Og om hvorvidt det bliver til flere kampe i den rød-hvide trøje, tør Gravesen ikke selv garantere. Oldboys-landsholdet er nemlig noget, man skal spille sig på.

»Det er ikke bare noget, du melder dig til, og så spiller du på oldboys-landsholdet. Du bliver udtaget af træneren, og så må man se, om man er god nok til at komme med.

Og tror du, at du er god nok til at komme med næste gang?

»Det håber jeg. Ellers så træner jeg noget mere, og så bliver jeg god nok,« afsluttede Gravesen med et grin.