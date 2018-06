I 2005 foretog det danske fodboldikon Thomas Gravesen et nærmest sensationelt klubskifte, da han skiftede Premier League-midterklubben Everton ud med en 'Galacticos'-tilværelse i selveste Real Madrid.

Her blev han holdkammerat med superstjerner som David Beckham, Zinedine Zidane og Ronaldo. Og det var ikke kun deres åbenlyse spillemæssige kvaliteter, der gjorde indtryk på Vejle-drengen. Deres personligheder var også 'Galacticos'.

Det fortæller Thomas Gravesen til Kanal 5 i sit første tv-interview i 12 år.

»Det (Real Madrid-tiden, red.) var en fantastisk oplevelse med nogle kæmpe stjerner, som også var nogle kæmpe mennesker samtidig. Det er ikke nemt - når man bliver overvåget i 24 timer i døgnet, som vi gjorde - stadigvæk at bevare lidt forbindelse til jorden. Det gjorde de. De havde altid tid til autografer, altid tid til at snakke med fansene i fem minutter. Og det drejede sig om Zidane, Beckham, Roberto Carlos og Ronaldo. De havde altid tid til fansene. Og det har jeg taget med mig langt hen ad vejen efter at have mødt mennesker som dem. Brug fem minutter på fansene, snak med dem, vær lidt mere åben,« fortæller den nu 42-årige spradebasse.

Også de store stjerners tilgang til livet som professionel imponerede Thomas Gravesen.

»Professionalisme! Den måde, de angreb tingene på. De vidste jo godt, at hvis kroppen skulle fungere onsdag, lørdag, onsdag, så blev de nødt til at være lidt ekstra i fitnesscentret, lidt ekstra på massagebriksen, og lave lidt ekstra øvelser. Og de lavede ikke kun 'lidt' - de lavede mange ekstra øvelser! Rigtigt mange øvelser.«

