»I mit eget tilfælde var det en stærk far og en stærk mor. Den måde, jeg tænkte på de forskellige ting på. Det har været mit held. «

Sådan lyder det fra den tidligere midtbaneslider Thomas Gravesen.

B.T. har taget en større snak med den danske legende om Superligaen og landsholdet – og Gravesen var en af de, der tog det store spring til udlandet meget tidligt i karrieren.

Vejle-trøjen blev skiftet ud med Hamborgs, og der lykkedes Thomas Gravesen lige præcis dér, hvor så mange unge danske spillere har knækket nakken.

Vejles Thomas Gravesen forøger at holde Danny Jung tilbage i kapløbet om bolden i sin tid i Vejle. Foto: Søren Steffen/NF/Ritzau Scanpix Vis mere Vejles Thomas Gravesen forøger at holde Danny Jung tilbage i kapløbet om bolden i sin tid i Vejle. Foto: Søren Steffen/NF/Ritzau Scanpix

»Vi fik slet slet ikke den uddannelse dengang som de gør nu. Dengang var du overladt meget til dig selv,« siger den tidligere Everton, Celtic og Real Madrid-spiller til B.T.

»Mine forældre var gode til at give mig en opdragelse, men jeg kunne da godt have tænkt mig, at spillerne dengang blev forberedte, som man gør i dag. Det er efterhånden så professionelt, at spillerne kan gå ind og begå sig på et stort hold, lige efter de forlader Danmark.«

Sådan har det bare ikke altid været.

Gennem en årrække var der utallige eksempler på danske spillere, der brillerede i den hjemlige liga, men slet ikke kunne finde melodien, så snart de kom til udlandet.

I dag er navne som Jonas Wind, Jesper Lindstrøm eller Mads Hermansen eksempler på det præcis modsatte.

»Superligaklubberne er forberedt på en helt anden måde, end da jeg spillede. Alle kampe bliver spillet for at vinde, og det er med til at give de unge en ballast, når de kommer til udlandet,« mener Thomas Gravesen.

»I udlandet har det været sådan, som man er ved at lære det i Danmark nu, i mange år. Og hvis en spiller falder sammen og ikke kan holde til det, så har man bare ikke den rigtige uddannelse.«

Thomas Gravesen nåede at spille 66 kampe på det danske landshold.