Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er ubegribeligt og uforståeligt. Jeg er totalt lamslået over, hvad der foregår.«

Ordene kommer fra den tidligere landsholdsspiller og nuværende fodboldekspert på Discorvery Thomas Gravesen, som reagerer på Danmarks totale kollaps mod Kasakhstan. En kamp, som danskerne formåede at tabe til med 3-2 til trods for en 2-0-føring mod det store land med ringe fodboldtraditioner.

»Man har en ny angriber i Rasmus Højlund, der har brændt Serie A af og som nu også banker mål ind for landsholdet. Han er sulten og aggressiv, og at det ikke giver selvtillid nok til resten af det danske mandskab, er en gåde for mig,« lyder det fra Thomas Gravesen.

Rasmus Højlund scorede Danmarks to mål mod Kasakhstan, hvor han dermed kom op på vanvittige fem mål i to kampe fra start for det danske landshold. Alligevel har landstræner Kasper Hjulmand mere at se til nu, end han nogensinde har haft før.

Thomas Gravesen. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Thomas Gravesen. Foto: DAVID KLEIN

»Kasper Hjulmand er en stor træner, der med rette har fået mange roser. Det er nu, at han skal til at vise sit værd. Han skal komme med løsningen, når det virkelig brænder på. Og det må vi i den grad sige, at det gør nu,« mener Thomas Gravesen.

Fodboldeksperten mener ikke, at det er fraværet af stjerner som Christian Eriksen og Andreas Christensen, der kan være en del af forklaringen på det danske kollaps.

Der i stedet noget galt med mentaliteten, og det problem skal Hjulmand havde løst hurtigst muligt, siger Thomas Gravesen. Ellers er der ingen garanti for Kasper Hjulmands fremtid som landstræner.

»Det, der foregår, er rådvildhed. De må tage kritikken til sig, og ingen spillere skal være selvskrevet til det danske landshold. Alle skal bevise sig hver gang. Det er trænerens job af få udtaget og spillet med de rigtige spillere.«

Nu går Kasper Hjulmand en i periode, hvor han først kan se frem til en landsholdssamling igen i midten af juni.

»Det er desværre loddet som landstræner, at man ikke har nogen træning mandag morgen, hvor man kan arbejde stenhårdt på at få vendt skuden. Nu gælder det for Kasper Hjulmand om at få besøgt spillerne i klubben og herefter finde ud af, hvordan Danmark igen kan vinde fodboldkampe,« siger Thomas Gravesen.