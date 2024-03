Tirsdag eftermiddag leverede Kasper Hjulmand den »største skandale i nyere landsholdshistorie.« I hvert fald hvis man spørger Thomas Gravesen.

Den tidligere landsholdsprofil var intet mindre end lamslået, da han så træner Hjulmands 26 udvalgte tinsoldater, der skal vinde de kommende testkampe mod Færøerne og Schweiz.

»Toget kører forbi landstræneren i øjeblikket. Han er slet ikke med på, hvad der foregår på den danske scene. Det er utroligt. Det er den største skandale i nyere tids landsholdshistorie, at man vælger stadigvæk at se bort fra en spiller (Nicolai Vallys, red.), der er klart bedre end langt de fleste af dem, han har udtaget,« siger Gravesen, rasende, i et interview med Tipsbladet.

I øjeblikket brillerer Nicolai Vallys i Brøndby, hvor det er blevet til 10 mål og 5 målgivende afleveringer i 20 Superligakampe. Mange kalder ham endda for ligaens bedste spiller.

Flere peger dog også på, at unge boblere som Morten Frendrup, Gustav Isaksen og Matt O'Riley havde fortjent en plads i Hjulmands trup, som blandt andet tæller Christian Eriksen.

Manchester United-spilleren har blot fået sølle 95 minutter på banen på denne side af nytår, og ifølge Gravesen er den 32-årige stjerne ikke længere den samme spiller. Til gengæld bliver han udtaget på sine meritter.

Den tese fejede Kasper Hjulmand dog lynhurtigt af vejen over for den danske presse, da han præsenterede sin trup.

»Jeg tager de 23 bedste spillere med for holdet. Der er ingen, som er selvskrevet. Ingen kommer med på grund af deres navn. Jeg tager de spillere, jeg synes er bedst til, at vi kan præstere. Det gælder alle,« sagde landstræneren.

Han erkendte også, at han var bekymret over Christian Eriksens situation i den engelske storklub.

