Striden mellem den tidligere fodboldstjerne Peter Graulund og hans tidligere arbejdsgiver, Viaplay, fandt tirsdag et endegyldigt punktum.

Den tidligere fodboldspiller tabte endnu en gang i retten, og dermed blev det igen slået fast, at Viaplays fyring af ham i efteråret var berettiget.

Østre Landsret tilkendte dog Peter Graulund erstatning for manglende betaling fra corona-perioden i 2021.

»Viaplay Group Denmark Sport AS skal inden 14 dage til Koesda APS (Graulunds selskab, red.) betale 148.000 kroner – med procesrente fra 19. januar 2021,« lyder det i dommen.

Procesrenterne løber op i omkring 40.000 kroner.

Hos Viaplay er man glade for tirsdagens afgørelse.

»Vi er glade for rettens afgørelse, og det bekræfter det synspunkt, vi har haft i denne sag. Vi er tilfredse med, at vi nu kan lægge sagen bag os,« lyder det fra Kim Mikkelsen, der Viaplay Group SVP Sports, til B.T.

Peter Graulund havde krævet ni måneders løn for uberettiget fyring – helt konkret 814.000 kroner.

Københavns Byret frikendte i første omgang Viaplay. Men Graulund ankede herefter til Landsretten.

Her endte dommen med samme facit, og derfor skal Peter Graulund betale et større beløb for sagsomkostningerne i både byret og landsret.

»I delvise sagsomkostninger for begge instanser skal Koesda APS inden 14 dage betale 141.140 kroner til Viaplay Group Denmark Sport AS,« står der i dommen.

B.T. har været i kontakt med Peter Graulund, der dog ikke har nogen kommentarer.