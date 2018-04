Herning. Rafael van der Vaarts indtog i dansk fodbold har været en sportslig skuffelse, men hollænderen håber på en ny chance, når kontrakten med FC Midtjylland udløber til sommer.

Van der Vaart siger i et interview med JydskeVestkysten, at han vil spille mindst en sæson mere, og han åbner for muligheden for at tage til Esbjerg.

- Jeg kender den sportslige ledelse i klubben, og jeg er helt sikker på, at de har mit nummer, siger Rafael van der Vaart.

Den tidligere Real Madrid-spiller danner par med håndboldspilleren Estavana Polman, som spiller for Team Esbjerg. Det er også i Esbjerg, at parret bor.

Privatlivet var en af grundene til, at han i sommeren 2016 foretog et opsigtsvækkende skifte fra Real Betis til FC Midtjylland.

Men tiden i dansk fodbold er langtfra gået efter planen for Rafael van der Vaart.

- Min tid i FC Midtjylland har slet ikke levet op til forventningerne, og nu er det snart forbi. Jeg elsker stadig at spille fodbold, og mit håb er, at jeg får mulighed for at spille i hvert fald yderligere en sæson, siger han.

Den 35-årige midtbanespiller er noteret for to indhop for FCM i denne sæson.

Skifter han til Esbjerg, kan det enten blive som Superliga- eller 1. divisionsspiller. Esbjerg ligger på andenpladsen i 1. division og kæmper for oprykning.

