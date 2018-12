Dommerne i den bedste græske fodboldrække er gået i strejke, efter at en kollega onsdag blev overfaldet.

Det bliver svært at afvikle fodboldkampe i Grækenland i den kommende tid.

Torsdag meddeler fodbolddommerne i den græske liga, at de går i strejke på ubestemt tid. Det sker, efter at en af deres kolleger, Thanasis Tzilos, onsdag blev overfaldet af fire maskerede mænd uden for sit hjem i byen Larissa.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Som et tegn på vores sympati for vores kollega trækker vi os indtil videre tilbage, siger dommerforbundet i en udtalelse torsdag.

33-årige Thanasis Tzilos blev udskrevet fra hospitalet torsdag efter at være blevet behandlet for skader i hovedet og på benene.

Ifølge den græske hjemmeside sport24.gr har græske fodbolddommere siden 2009 i 33 tilfælde været genstand for overfald eller trusler.

- Vi er forargede over det kujonagtige angreb på Thanasis Tzilos og de gentagne angreb på dommere. Vi vil ikke tillade, at disse mennesker bliver ved med at terrorisere os, siger dommerforbundet.

Såvel Det Græske Fodboldforbund, ligaen, klubber og politikere har fordømt angrebet på fodbolddommeren, der ud over dommertjansen også er civilingeniør.

/ritzau/