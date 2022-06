Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Feta eller ej?

Det er et af de vigtige spørgsmål, den danske landsholdsbejler Jens Jønsson skal hjem til Spanien og tygge på.

Sammen med sin kæreste har midtbanekrigeren været på et græsk visit hos storklubben AEK Athen, som ifølge B.T.s oplysninger har tilbudt danskeren en fireårig aftale til en værdi af i omegnen af en millioner euro om året.

Jønsson er snart fri på markedet, efter hans kontrakt med spanske Cadiz udløber i slutningen af juni, og han arbejder intenst sammen med sin agent, Mikkel Beck, på at finde den rette nye klub.

Foto: JON NAZCA Vis mere Foto: JON NAZCA

Som B.T forstår det, er kontakten og lønnen i præcis den boldgade, som Jønsson efterspurgte fra grækerne. Så lige nu er alt i hans hænder og han skal træffe en beslutning.

Jønsson-lejren skal i første omgang have sagt til AEK Athen-ledelsen, at Spanien, hvor Jønsson har spillet i de seneste to sæsoner, er førsteprioriteten, men lige nu har han ingen konkrete tilbud fra La Liga-klubber.

AEK Athen har tidligere været snublende nær danskeren. I januar var man blevet enige med Cadiz om en transfer for et mindre beløb, men Jønsson afviste skiftet til Grækenland dengang.

AEK Athen er en af de helt store klubber i Grækenland med 12 mesterskabspokaler i skabet, men sluttede i den forgangne sæson på en skuffende femteplads.