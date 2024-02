I det 93. minut slukkede Phil Foden formentlig håbet.

Manchester City-stjernen afsluttede et par minutters belejring af FC København-feltet med 1-3-scoringen, der sandsynligvis lukker og slukker FC Københavns håb om videre avancement i Champions League.

I hvert fald er det noget af et bjerg, der skal bestiges, når der er returopgør på Etihad Stadium i Manchester om tre uger, og det var især, at man ikke formåede at holde stand til sidst, der fyldte for FCK'erne efter opgøret.

»City er et hold, der ikke behøver gaver for at score, og desværre er det lidt kampens fortælling. Det er komplet naivt, og det er en skam, at vi ikke giver os selv større chancer,« siger Kamil Grabara til Viaplay efter opgøret.

FC København blev spillet ud af brættet af de forsvarende Champions League-vindere i størstedelen af kampen.

Magnus Mattssons udligning tændte dog håbet i Parken, og selv ved 1-2 klyngede de fleste FCK-fans sig formentlig til det spinkle håb om at kunne lave miraklet på Etihad.

Der er bare en verden til forskel på at tage til Manchester og skulle score minimum én gang eller minimum to gange.

Derfor gjorde Fodens mål i tillægstiden også ondt på cheftræner Jacob Neestrup efter opgøret. Han kunne sagtens sætte sig ind i Grabaras frustration.

»Det er sidste spark i kampen – det kan jeg godt forstå, han er irriteret over,« siger Neestrup og fortsætter:

»Vi er ikke det første hold, der taber med to mål mod City, men havde vi nu tabt 2-1, så havde det hele stadig været åbent. De stak kniven ind, og det er sådan, det er mod sådan et hold. Du giver dem en lillefinger, og så tager de hele armen.«

Returopgøret spilles den 6. marts på Etihad Stadium i Manchester.

Indtil da skal FC København spille sig varme i Superligaen, som byder på tre svære åbningskampe i forårssæsonen mod Silkeborg, FC Nordsjælland og FC Midtjylland.

