Hvis FCK går videre i CL, kan det blive uden Kamil Grabara på mål, fordi Wolfsburg har sikret sig en option.

Kamil Grabara var nok en gang afgørende for FC København, da holdet onsdag fik 0-0 mod Bayern München i Champions League.

Før sidste gruppekamp har københavnerne gode muligheder for at gå videre, men når de frem til ottendedelsfinalerne, kan det blive uden Grabara mellem stængerne.

Den polske målmand er blevet købt af Wolfsburg, som kan hente Grabara allerede i januarvinduet.

- Det er ikke op til mig at afgøre. Det er svært for mig at svare på. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe klubben. Det har jeg gjort siden dag ét. Så længe jeg er i klubben, er jeg klodens mest fokuserede mand på at give alt, siger han.

Grabara har efter sigende været en ombejlet spiller, og Wolfsburg slog kløerne i ham med den betingelse, at skiftet som udgangspunkt skal gå igennem til sommer.

Men en option i kontrakten betyder, at bundesligaklubben i en begrænset periode kan hente Kamil Grabara i januar, og det er FCK-træner Jacob Neestrup afklaret med.

- De bedste spillere - medmindre man hedder Rasmus Falk - bliver solgt på et tidspunkt, medmindre de virkelig elsker at bo i København, siger han og skæver over mod Falk.

- Sådan er det jo. Det er ikke første gang, vi sælger en nøglespiller. Sker det til januar, sker det til januar, og sker det til sommer, sker det til sommer, konstaterer Neestrup.

Grabaras betydning for holdet må til gengæld ikke undervurderes, mener Neestrup.

- Han er en klassekeeper, og vi er meget glade for at have ham i FC København. Han har været en nøglespiller og en nøglekarakter ved at skubbe lidt til os alle sammen. Både dem i og uden for FC København. Så han er vigtig, siger træneren.

24-årige Grabara har spillet for FCK siden sommeren 2021, hvor han blev solgt af Liverpool efter sit andet lejeophold i AGF.

