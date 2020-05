For et år siden gjorde Christian Eriksen det, og nu følger FCK-profilen Rasmus Falk trop.

Også han har købt et hus i Odense. Det skriver fyens.dk, hvor det fremgår, at Rasmus Falk har betalt 5,25 millioner kroner for sin nye residens i det dyre kvarter Hunderup.

Men det skal næppe ses som et tegn på, at Rasmus Falk er på vej til at skifte tilbage til den klub, han i sommeren 2016 forlod til fordel for livet i hovedstaden.

Ikke endnu i hvert fald. Rasmus Falk, der ligesom barndomsvennen Christian Eriksen har fået sin opvækst i Middelfart og har sin familie på den egn, får masser af spilletid i FC København, hvor han trives, og kontrakten frem til sommeren 2020 blev da også forlænget i slutningen 2018. Så det er nok snarere forventeligt, at han forlænger sin aftale med københavnerne, end at han skifter hjem til Fyn i de kommende år.

Eriksen og Falk. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Eriksen og Falk. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I slutningen af marts sagde han da også sådan her om sin fremtid, der peger mod udlandet, hvis ikke det skal være i FCK.

»Der er ingen tvivl om, at jeg har også en plan med min fodbold. Og jeg har altid gået forholdsvis stille med dørene, før der skulle ske noget, og det kommer nok ikke til at ændre sig,« sagde Rasmus Falk til Listen to News og tilføjede:

»Jeg har været i den danske liga i rigtig, rigtig mange år og Ståle - som er ham, jeg taler mest med sammen med min familie og agent - vi har også en plan for, hvad der skal ske med mig på et tidspunkt,« forklarede Superliga-profilen, der nu har et sted at være fast. Ligesom Christian Eriksen.

Som B.T. kunne fortælle i slutningen af marts, var det netop her, Christian Eriksen tog hen, da coronakrisen brød ud i Italien.