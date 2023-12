Det har så langt fra været det comeback, som FC Nordsjælland og den norske vidunderdreng Andreas Schjelderup havde drømt om.

Lejesvenden fra Benfica har haft mere end svært ved at finde de takter, der gjorde ham Superligaens bedste spiller op til kæmpeskiftet til den portugisiske storklub.

Og søndag kulminerede et frustrerende forår for Andreas Schjelderup, da han efter 0-0-hjemmekampen mod AGF lavede gnid-fingrene-sammen-gestikulationer mod kampens dommer, der let kunne tolkes som en form for bestikkelsesanklage (SE VIDEOEN ØVERST). FCN siger dog, at han blot efterlyste fingerspidsfornemmelse fra dommerens side.

I B.T.s fodboldpodcast Ugens Rapport er panelet enige om, at Schjelderup aldrig må havne i sådan en situation.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg vil sige, at ligegyldigt, hvad han prøver at sige, så er det der et af de mest snotdumme signaler, man kan lave på en fodboldbane. Det MÅ man bare ikke,« siger vært Jonas Ryefelt.

»Det er i så fald det værste, man kan gøre mod en dommer. At så tvivl om hans neutralitet,« lyder det fra B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, der mener, at den lille sag er et udtryk for en frustreret nordmand.

»Det er ikke den samme glade og spillelystne norske knægt, som de sendte til Benfica. Det er sket noget med ham dernede. »

»Han er blevet knækket på en eller anden måde. Og det her er bare et symptom på en spiller, der ikke helt er i balance.«

