Lad os bare være helt ærlige – vi har hørt det før, og han er der endnu.

Martin Braithwaite er ifølge en spansk avis på vej væk fra Barcelona, som står over for en større udrensning.

Denne gang er det avisen Sport, som river Barcelona-truppen fra hinanden og kalder på en ordentlig oprydning i den ellers stolte storklub, som lige nu kæmper med svingende resultater, økonomisk kaos og et kommende præsidentvalg.

I avisen listes tre grupper af spillere op, som enten er ubrugelige, på vippen eller er fremtiden i Barcelona.

Her er danske Martin Braithwaite i gruppen af såkaldt 'ubrugelige spillere' for at bruge avisens udsagn, og som alle skal væk for hver en pris.

Foruden Braithwaite gælder det spillerne Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Matheus Fernandes, Miralem Pjanic og Philippe Coutinho.

Selvom Martin Braithwaite igen sendes væk, så formår angriberen gang på gang at opnå spilletid på Ronald Koemans mandskab.

Og danskeren har da også et par år tilbage af kontrakten med Barcelona.

I gruppen af spillere, der er på vippen, synes avisen at vide, at det gælder profilerne Sergiño Dest, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Sergio Busquets, Riqui Puig, Antoine Griezmann og Ousmane Dembélé

Her går kritikken på høje lønninger, tendensen til skader, og at alderen er ved at indhente flere af dem.

De sikre i genopbygningen af Barcelona er primært unge spillere af egen avl og måske Lionel Messi, hvis han ellers vil.

Således skal fremtiden bygges op om en stamme bestående af Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Pedri, Trincao og Ansu Fati – og Messi, hvis han har motivationen og lysten til at blive.

Braithwaite gjorde dog ellers sit onsdag aften for at modbevise kritikkerne.

Her stod han for to assister i 3-0-sejren over Elche. Læs B.T.s dom fra kampen her.