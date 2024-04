Jesper Linstrøm har kastet sin kærlighed over endnu en milliondyr lejlighed i et eksklusivt københavnerkvarter.

For Napoli-spilleren har købt en bolig mere i Nordhavn, et stenkast fra den første han erhvervede sig.

Lindstrøm har givet knap 4,5 millioner kroner for herligheden på første sal, som han netop har overtaget og tæller to værelser og 69 kvadratmeter.

Lejligheden ligger i et nybygget kompleks, der blev opført i fjor.

Selvom der er tale om en stor investering for os almindelige dødelige, er den kun halvt så stor som den, Jesper Lindstrøm foretog med sin første lejlighed i området.

Den købte den tidligere Brøndby-stjerne for under et år siden, men her smed han næsten 9,5 millioner kroner for ejendommen, som til gengæld har en størrelse på 92 kvadratmeter – og mon ikke den også har en fin udsigt fra femte sal, hvor den ligger.

Siden debuten på Brøndbys førstehold i 2019 har Lindstrøm spillet for Eintracht Frankfurt, inden han tog turen til Napoli i sommer.

Lindstrøm kan også skrive 16 landskampe på cv'et.