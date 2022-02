46-årige Fransesco Flachi er lidt af en kontroversiel karakter i italiensk fodbold.

I 2010 testede han positiv for tage kokain inden en kamp fra Brescia i den næstbedste italienske fodboldrække. Fransesco Flachi blev dengang idømt hele 12 års karantæne, som endegyldigt satte en punktum for hans karriere som professionel fodboldspiller. Og der var en meget god grund til, at straffen blev så hård.

Fransesco Flachi er nu på tilbage på grønsværen i en alder af 46 år, efter at have udstået sin straf, da han fik debut for Signa 1914 i den femtebedste række i Italien.

Inden dommen nåede italieneren at spille mere end 200 kampe for Serie A-klubben Sampdoria, men allerede her startede den kontroversielle fodboldspiller med at gøre sig bemærket for noget helt andet end spillet på banen.

I 2006, imens han stadig spillede for Sampdoria, blev Fransesco Flachi idømt en karantæne på to måneder af det italienske fodboldforbund for at dele informationer med italienske gamblere. Karantænen fik han sammen med holdkammeraten Moris Carrozzieri og klubben modtog en bøde på 20.000 euro. Men skandalerne stoppede ikke her.

Spor af kokain blev fundet i Fransesco Flachis system under en dopingtest, da Sampdoria tabte med 2-0 ude mod Inter i 2007. Han endte med at få to års karantæne for at have indtaget stoffet.

Efter italieneren havde udstået sin dom, endte han i sommeren 2009 med at lave en aftale med Brescia, hvor det som nævnt gik galt på ny for Fransesco Flachi, der blev straffet hårdt for igen at indtage ulovlige stoffer inden en kamp.

Men nu er den 46-årige italiener tilbage på banen efter den mere end et årti lange karantæne.

»Denne dag er enden på min 12 års karantæne. Det er min genfødsel. Dette er beviset på, at jeg ændret mig« siger Fransesco Flachi til La Gazzetta dello Sport efter debuten for Signa 1914.

Han fik 30 minutter på banen og han fortalte til den italienske sportsavis, at han ikke havde sovet i en uge op til kampen på grund af, at han var så spændt på sin tilbagevenden.