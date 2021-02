Hvis du er en af de mere end 50.000 danske fans, der har købt billetter til sommerens EM-slutrunde, så er der både godt og dårligt nyt.

For ifølge flere eksperter vil den danske vaccinesituation være så langt fremme i juni, at det vil være muligt at lukke tusindvis af roligans ind i Parken, når EM sparkes i gang.

Men spørgsmålet er så, om slutrunden kan afvikles i de planlagte 12 værtsbyer rundt omkring i Europa – heriblandt København – eller om man er nødsaget til at samles slutrunden hos én nation.

Torben Mogensen, der er er speciallæge og formand for Lungeforeningen, mener nemlig, at UEFAs drøm om en EM-slutrunde med 12 værtslande og tusindvis af fodboldfans, der krydser Europas landegrænser, på ingen måde er et realistisk scenarie.

»Det kommer ikke til at ske. Jeg tvivler stærkt på, at alle andre lande – både i Europa og fra andre steder i verden – er lige så langt fremme med vaccinationen af befolkningen som os i juni,« forklarer han til B.T.

Dermed sætter han et stort spørgsmålstegn ved, om UEFA overhovedet følger planen og afholder EM i 12 lande – og dermed i København og Danmark.

»Det vil simpelthen være for farligt at lukke så mange udenlandske fans ind på stadion, hvis der er ikke er styr på coronasituationen i deres hjemlande.«

Men der er en ny spiller på 2021-markedet, der kan sikre de mange tusinde danskeres mulighed for at opleve Christian Eriksen og co. på hjemmebane. Det er dog betinget af, at UEFA fortsætter med planen om 12 værtsbyer – og at EM dermed lander i København. Den spiller er coronavaccinerne. Kommer EM til Danmark, kommer der også danske fans i Parken, lyder det.

Ifølge to eksperter bør det være muligt for de danske roligans at tage i Parken til EM-kampene.

»Det er mit helt klare indtryk, at det vil kunne lade sig gøre at lukke de mange danske fans ind på et stadion til den tid,« siger Torben Mogensen.

Han bakkes op af Peter Kamp Busk, der er lektor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet. Han mener ligeledes, at vaccinationen af den danske befolkning skaber et realistisk håb for rød-hvide farver på EM-tribunerne.

»Hvis vaccinerne er rullet ud, bør det ikke blive et problem. Og det regner vi jo med, at de er på det tidspunkt,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Hvis over 80 procent af befolkningen er vaccineret, vil vi have meget lav smitte, og så bør folk kunne gå til sportsbegivenheder.«

Hvis ikke den danske vaccinestrategi går som planlagt, mener de to eksperter da også, at der findes andre måder at få løst en del af tilskuersituationen.

Christian Eriksen og co. kan forhåbentlig se frem til dansk støtte på lægterne.

»En mulig løsning kunne være, hvis tilskuerne sad på hvert andet sæde. Eller hvis der bliver skabt et vaccinepas,« siger Torben Morgensen, der igen bakkes op af Peter Kamp Busk.

Han har dog et alternativt forslag, hvis ikke coronasituationen er under kontrol om fire måneder:

»I stedet kunne man måske lynteste de fans, der skal ind på stadion. Det ville i hvert fald være nødvendigt for, at der kunne spilles for fulde huse. Det vil skabe lang kø, men hvis det er en EM-slutrunde, vi snakker om, så ville man nok tage det ekstra besvær med.«

Coronavirussens hærgen har siden forrige års udsættelse skabt frygt blandt flere af de 50.000 rød-hvide fans, som har købt billetter til EM-kampene i Parken.

Men de to eksperter giver dog fornyet håb, da spørgsmålet om, hvorvidt de mange danskere kommer til at sidde på lægterne til sommer, bliver stillet.

»Ja,« lyder det korte svar fra dem begge.

EM skal afvikles fra 11. juni til 11. juli, hvor Danmark er vært ved fire kampe.