Real Madrids anfører, Sergio Ramos, får ikke karantæne og vil være tilgængelig i Champions League-semifinalen mod Bayern München.

Det bekræfter UEFA ifølge det spanske medie Marca.

Spekulationer omkring en mulig karantæne til den spanske midterforsvarer kom efter, at anføreren mod slutningen af det dramatiske kvartfinaleopgør mod Juventus forlod tilskuerpladserne og gik ned i spillertunnellen for at støtte sit hold.

Sergio Ramos will not face punishment from UEFA



He was deemed not to be 'at pitch level' in the game against Juventus and so complied with the rules of his suspension.



DETAILS https://t.co/G74S2ZvSdJ pic.twitter.com/uXaGuCeIJF — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 13. april 2018

Sergio Ramos sad ude i opgøret på grund af en karantæne og besluttede altså at komme helt tæt på begivenhederne, hvor Cristiano Ronaldo i de døende sekunder satte bolden i kassen på straffespark. Et straffespark, der efterfølgende skabte vildt debat.

UEFAs begrundelse for, hvorfor de har valgt ikke at straffe den 32-årige stjerne er, at han ikke på noget tidspunkt var på selve banen, men forblev nede i tunnelen og i øvrigt opførte sig ordentligt.

I semifinalen i verdens største klubturnering kommer Real Madrid på noget af en opgave, når de møder Bayern München. Derfor er manager Zinedine Zidane nok glad for, at han får mulighed for at se sin anfører på grønsværen, til hvad der bliver to hæsblæsende opgør om en plads i finalen.

Real Madrid starter på udebane mod Bayern München, mens Liverpool i den anden semifinale starter hjemme mod AS Roma.

Semifinalerne spilles den 24. og 25. april, og finalen finder sted den 26. maj i Kiev.