De fleste kender det nok. Ferie i udlandet er lig med frygten for en kæmpe telefonregning.

Men nu er der godt nyt til de danske fans med 3-abonnememt, der tager turen til VM for at støtte Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og resten af Åge Hareides landsholdstropper.

For mobilselskabet har nemlig valgt at udvide 3LikeHome, så det nu også inkluderer værtsnationen Rusland. Det oplyser 3 i en pressemeddelelse.

Og det betyder, at selskabet som det første i Danmark, fjerner roamingafgiften i Rusland, så fodboldglade danskere ikke skal bekymre sig om at komme hjem til en gigantisk ekstraregning.

Dermed bliver der altså rig mulighed for at sende snaps fra stadion og uploade billeder på Instagram uden at det kommer til at gøre ondt på pengepungen.

»Når vi udvider med nye lande til 3LikeHome, så kigger vi altid på de mest populære og aktuelle destinationer. Vi vil gerne give danskerne frihed til at tage mobilen frem uden at være bange for ekstraregninger, når ferien er slut. Og hvad er mere aktuelt end, at man kan ringe hjem til sin familie eller uploade billeder fra de største fodboldøjeblikke,« siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3.

I Rusland har det indtil nu kostet 9,15 kroner i minuttet at ringe hjem til Danmark, og en megabyte har kostet 75 kroner - ifølge 3 giver det en ekstra regning på omkring 3.000 kroner, hvis en bruger har brugt Facebook i blot fem minutter.

Det kommende VM bliver afholdt på i alt 12 forskellige stadions, der ligger rundt omkring i landet. Fra det vestligste stadion, der ligger i Kaliningrad, til det østligste i Jekaterinburg er der omkring 3.000 kilometer, men heller ikke her er der grund til bekymring.

For kunder hos 3 kan uden problemer bevæge sig rundt i alle ni tidszoner.

Danmark spiller den første VM-kamp 16. juni mod Peru. Den 21. juni skal Hareides tropper i aktion mod Australien, mens Frankrig venter den 26. juni i den sidste kamp i gruppespillet.