En årelang tradition brydes af FIFA, hvilket er godt nyt til landsholdsspillere med VM-drømme i periferien af Kasper Hjulmands landshold.

Fifa udvider nemlig VM-trupper til 26 spillere ved det kommende VM i Qatar. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside.

Siden 2002 har hver nation maksimalt haft mulighed for at have 23 spillere med til et verdensmesterskab.

Nyheden kommer ikke som en overraskelse, da rygtet har gået på, at FIFA vil træffe denne beslutning, efter at sidste sommers EM også blev gennemført - med succes - med 26 spillere i hver trup oven på en sæson med et tætpakket program som følge af covid-19-problematiker.

Martin Braithwaite og Philip Billing. Foto: Claus Bech Vis mere Martin Braithwaite og Philip Billing. Foto: Claus Bech

Udvidelsen af VM-trupperne betyder, i Danmarks tilfælde, at spillere som er et stykke fra Kasper Hjulmands startopstilling, det kunne være Philip Billing, har en større chance for kæmpe sig med til VM.

Samtidig formindskes presset - måske - også en smule fra etablerede landsholdsstjerner, der kæmper med formdyk eller skader, som eksempelvis Martin Braithwaite, der for tiden er ude i kulden i sin klub, FC Barcelona.

VM i Qatar afvikles fra 21. november til 18. december. Det er første gang, at VM afholdes i slutningen af et kalenderår.

Fifa skriver på sin hjemmeside, at ændringen i antallet af spillere, der kan udtages, sker netop på grund af tidspunktet på året - og i fodboldsæsonen - hvor VM afholdes.

Det er samtidig blevet bestemt, at landstrænerne kan udtage helt op til 55 spillere til en bruttoliste op til VM, der så altså skal skæres ned til maksimalt 26.

Tidligere kunne en bruttoliste indeholde op til 35 spillere.