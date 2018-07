Sean Cox, der blev overfaldet uden for Anfield før en Champions League-kamp i april, er ikke længere i koma.

Den irske Liverpool-fan Sean Cox er ved bevidsthed igen og i gang med genoptræning, efter han i april blev overfaldt før den første af Liverpools to Champions League-semifinaler mod den italienske klub Roma.

Det skriver det irske medie Electric.ie.

53-årige Cox blev cirka en måned efter overfaldet, der efterlod den irske fan med blødninger i hjernen, flyttet til Beaumont-hospitalet i den irske hovedstad, Dublin. Her har han efter en omfattende operation ligget i kunstig koma.

Men Sean Cox, der arbejder i en irsk kabelvirksomhed, er altså nu ved bevidsthed igen, og hans tilstand bliver langsomt bedre, skriver Electric.ie.

epa06707697 Liverpool players celebrate with fans after the UEFA Champions League semi final, second leg soccer match between AS Roma and Liverpool FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 02 May 2018. Liverpool won 7-6 on aggregate. EPA/FABIO FRUSTACI Foto: FABIO FRUSTACI Vis mere epa06707697 Liverpool players celebrate with fans after the UEFA Champions League semi final, second leg soccer match between AS Roma and Liverpool FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 02 May 2018. Liverpool won 7-6 on aggregate. EPA/FABIO FRUSTACI Foto: FABIO FRUSTACI

Der er efter overfaldet blevet samlet over 90.000 pund - eller hvad der svarer til over 750.000 kroner - ind til at dække familiens udgifter i forbindelse med Cox' indlæggelse.

To Roma-fans blev anholdt og sigtet for drabsforsøg efter overfaldet på Sean Cox.

Den ene, 21-årige Filippo Lombardi, har nægtet sig skyldig, mens den anden, 29-årige Daniele Sciusco, har erklæret sig skyldig i at begå vold, skriver avisen Liverpool Echo.

Roma-spillerne var efter overfaldet hurtigt ude med støtte til den irske Liverpool-fan og bar blandt andet trøjer med "Forza Sean" under en træning før returkampen mod den britiske klub.

/ritzau/