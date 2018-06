Tivoli viser i samarbejde med TV 2 21 kampe fra den kommende VM-slutrunde.

Københavnerne har ved de seneste fodboldslutrunder kunnet se et hav af fodboldkampe på Islands Brygge og Ofelia Beach. Kampene er blevet vist i forbindelse med, at DR har haft studie på eksempelvis Islands Brygge, men da DR's sportsredaktion nu er flyttet til Aarhus, er det også der, hvor DR i år stiller storskærm op og viser alle slutrundekampene.

Derfor kunne københavnerne 'kun' se frem til at se Danmarks kampe på storskærm i Parken og på diverse beværtninger, men nu melder Tivoli sig ind i kampen.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelse.

»Vi har jo haft en lang tradition med at vise fodbold på storskærm herinde, og det samler altid folk, så det var oplagt at gøre,« oplyser Torben Plank, der er pressechef, til B.T.

Tivoli viser 21 VM-kampe, hvoraf seks af dem er på Plænen ved en større storskærm, mens de 15 af dem er ved Orangeriet, hvor stormskærmen er lidt mindre.

Én af de 21 kampe er Danmarks kamp mod Australien, og her er der gratis adgang for de første 10.000 personer, der henter en billet her. Ved de resterende 20 kampe skal du betale normal entrépris eller have et årskort for at komme ind i Tivoli og se VM på storskærm.

Se oversigten over kampene i Tivoli her: